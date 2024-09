Un MoraBanc ‘on fire’

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’avinguda Meritxell va tornar a reunir centenars d’aficionats i alguns curiosos que van voler acompanyar el MoraBanc Andorra a la tradicional festa que dona el tret de sortida oficial a la temporada. Un curs excitant, amb la prèvia de la Champions League a la cantonada, amb el repte de la Lliga ACB i que, asseguren la plantilla i el cos tècnic tricolor, atorgarà moments inoblidables. El capità Nacho Llovet, un dels més aclamats pel públic a l’avinguda Meritxell juntament amb Rafa Luz, Dos Anjos i Kuric, va deixar anar el millor dels diagnòstics: “Soc molt feliç d’estar aquí un any més i veure tanta gent amb nosaltres parla molt bé de la salut del club”.

Als coneguts lemes de “Mai por” i de “Fora límits”, sembla que aquesta temporada se l’hi afegirà al Poliesportiu el càntic dedicat a una de les sensacions de la pretemporada, Sekou Doumbouya. Al ritme del pastat Freed from Desire, de l’artista italiana Gala i que porta molts anys arrelat a l’entorn de l’esport, l’avinguda Meritxell va començar a entonar, i assajar, el “Sekou is on fire!” que tants cops sentirem aquest curs a la bombonera.

El MoraBanc va celebrar la festa d’inici de curs.ANA

El tècnic, Natxo Lezkano, també va prendre la paraula en el moment de ser cridat a l’escenari i es va atrevir amb un discurs en català: “Estic molt content de gaudir d’aquesta festa i estic segur que tindrem una bona temporada tots junts i que ho passarem bé”. Mereixia l’ovació per l’atreviment i la va tenir. Felipe Dos Anjos va comprovar –tampoc li calia– que és un dels jugadors més estimats de la plantilla tricolor: “Estic molt content d’estar un any més aquí, a l’ACB, i esperem classificar-nos la setmana vinent a la BCL i donar-ho tot aquest any per l’equip”. Un a un, tots els jugadors de la plantilla i staff del MoraBanc van ser presentats abans de la culminació de la festa, una celebració que es va destapar amb l’actuació del jove andorrà Makuka i el seu deliciós pop-rock i que va tenir continuïtat amb els tricolors signant autògrafs i fent-se selfies a dojo. La xerinola es va desplaçar al carrer Callaueta per seguir amb el confeti, sortejos i regals com a colofó.