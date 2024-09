L'FC Andorra signa les taules contra la Ponferradina (1-1)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha empatat a l'Estadi Nacional contra la Ponferradina (1-1) en un partit on l'equip lleonès es va mostrar superior en molts trams, sobretot a la primera part on va enviar fins a quatre pilotes al pal. El conjunt de Ferran Costa ha tingut molts problemes per trenar accions de mèrit i les accions clares de què ha disposat no les ha sabut aprofitar. Fregant la mitja hora i quan més ho mereixia la Ponfe, Álvaro Peña ha avançat l'Andorra amb un golàs des de fora de l'àrea, una diana que no ha fet despertar els tricolors que encara han vist perillar el marc de Ratti abans del descans.

Als cinc minuts de la represa, Kevin Sibille, de cap, ha fet l'empat per a la Ponferradina en la que era ja l'11a rematada de l'equip de Javi Rey i Costa ha mogut la banqueta per intentar la reacció. Cert que ha millorat el to l'FC Andorra amb l'entrada d'Álvaro Martín, protagonista de fins a tres ocasions, però el conjunt tricolor s'ha mostrat negat en la definició i ha signat unes taules que, fins i tot, s'han d'agraïr. El proper compromís serà dissabte a les 17.30 hores a Las Llanas, davant el Sestao River.