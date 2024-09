Fer camí per seguir sumant

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Oblidat el desencís de la jornada inaugural de lliga a Lezama amb dues victòries, davant el Barça Atlètic i el Tarassona, l’FC Andorra vol segellar avui contra la Ponferradina a l’Estadi Nacional la tercera consecutiva que l’acomodi a la zona noble del grup 1 de Primera RFEF.

L’objectiu del conjunt tricolor està marcat en vermell i el tècnic, Ferran Costa, té molt clar el full de ruta i s’agafa a la dita que aigua passada no mou molí: “La competició va endavant i les victòries de les dues últimes jornades ja no importen. Tenen importància perquè ens han donat punts, però això ja va passar”. En aquest sentit, l’entrenador català de l’Andorra va apuntar que el de la Ponfe serà “un partit de màxima exigència contra un gran equip a qui li agrada tenir la iniciativa, atacar amb molta gent i que té qualitat”. La bona línia de l’equip tricolor, sumat el sis de sis en els dos darrers compromisos, no ha fet variar ni un mil·límetre el discurs de Costa, que va insistir que la Primera RFEF “és una categoria duríssima, que t’exigeix tenir sempre aquesta capacitat i humilitat per entendre de què va cada partit i quines necessitats té l’equip cada setmana per poder competir de la millor manera”. El tècnic tricolor també va celebrar el fet de disposar d’una plantilla “complementària i amb perfils diferenciats” i va destacar, en referència a l’inesperat canvi a la porteria –Oier en detriment de Ratti– que “seria tenir un discurs buit si digués que dono importància a l’equip i a la plantilla i que després juguessin els mateixos onze. Tenim molt clar quin és el camí i la línia que cal seguir”.

Pel partit amb la Ponferradina, que arriba amb quatre punts i la seguretat “de poder guanyar l’Andorra”, tal com va explicar el seu tècnic, Javi Rey, Costa tindrà les baixes segures dels lesionats Erik Morán i la del lateral esquerre Joel Arumí.