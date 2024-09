Doria es queda a un pam de les finals de canoa i caiac

Publicat per Redacció Ivrea (Itàlia)

Mònica Doria va quedar fora pels pèls de les finals de canoa i caiac a la Copa del Món d’Ivrea, a Itàlia, en el retorn a la competició després dels Jocs Olímpics de París. En canoa, la palista andorrana va finalitzar a l’11a posició a les semifinals –entren les 10 primeres– i va invertir un temps de 112.55 que va ser, però, agreujat per tres tocs a les portes 2, 11 i 18. La penalització de sis segons va apartar Doria de la final per només 0”13 segons, una darrera plaça que va ocupar la txeca Tereza Kneblova (112.42). El triomf a la final va ser per a la també txeca Gabriela Satkova (104.16), i Kimberly Woods (106.24) i Viktoriia Us (108.15) van completar el podi.

Pel que fa a la disciplina de caiac, Doria també va quedar fora de la lluita amb les millors en acabar en la 14a plaça i registrant un crono de 103.53, a només 0”45 d’accedir a la final. Mònica Doria tancarà avui amb la disciplina de caiac-cros.