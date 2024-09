Vicky Jiménez cau als quarts de final d’Eslovènia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va quedar eliminada a la ronda dels quarts de final del torneig WTA 125 de Ljubljana (Eslovènia). La tennista andorrana va cedir en dos sets (6-3 i 6-4) davant l’anglesa Francesca Jones, número 177 del rànquing mundial. Jiménez va tenir una bona sortida al partit, col·locant-se amb un 2 a 3 a favor, però l’anglesa va augmentar el ritme i va castigar Jiménez amb dos breaks, el darrer per tancar el primer set amb un 6 a 3. A la segona mànega, Jiménez es va saber refer quan va perdre el servei al segon joc (2-0) i va evitar que Jones confirmés el break, igualant a dos jocs. L’andorrana va saber mantenir el to i competir bé cada punt, però, tot i la igualtat regnant, amb 4 a 4, la tennista anglesa va sentenciar el partit guanyant el seu servei i trencant en el darrer joc, el de Jiménez. La millora al segon set no va ser suficient.