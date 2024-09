Silvio Moreira no aconsegueix passar de la segona ronda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Silvio Moreira va competir divendres en la modalitat de kata individual de la Sèrie A karate 1 de la Premier League mundial, que se celebra a Salzburg (Àustria). En primera ronda, Silvio es va enfrontar al competidor de Suècia a qui va superar per una diferència de 38.00 a 35.30. En segona ronda, el representant andorrà va trobar-se amb el competidor alemany a qui no va poder guanyar per una diferència de 37.70 a 38.90. En la següent ronda, l’alemany va perdre amb l’italià així que l’andorrà es va quedar sense possibilitats de repesca.