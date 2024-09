El Comitè Olímpic té més d’un milió d’euros acumulat

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) disposa d’un fons de reserva de més d’un milió d’euros destinat a cobrir qualsevol necessitat. Una caixa alternativa, uns estalvis per a eventualitats que, tal com va explicar el Diari, arriba a aquesta quantitat, tot i que des del comitè es va negar rotundament l’existència “d’una caixa B o d’una comptabilitat paral·lela”. El que sí que accepta el COA és la disponibilitat d’“un milió i escaig d’euros” però sempre tractant-se “d’un fons de patrimoni” i que l’ens ha acumulat, segons van explicar en un comunicat, “gràcies al funcionament de prop de 50 anys del comitè i a les aportacions del Comitè Olímpic Internacional (COI)”. L’organisme va destacar que “el COA presenta anualment els comptes auditats al Govern” i que la darrera auditoria “data del 19 de juny del 2024 i es presenta a l’assemblea el 27 de juny del 2024”.

En aquest sentit, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va explicar al Diari que “el COA rep uns diners per sufragar les despeses dels esportistes que es desplacen a les competicions, sigui any olímpic o no. Cada cop que presentem les subvencions a les federacions també hi figura aquesta aportació al COA, una quantitat que varia segons l’any”. La ministra va incidir que “com a Govern, independentment dels diners que ells tinguin, que els tenen per a les seves despeses, nosaltres el que fem és cobrir les necessitats dels esportistes per anar als Jocs Olímpics i no és cap obligació que ho hagi de sufragar el COA”. L’organisme olímpic, en l’esmentat comunicat, apunta que “Govern només finança les despeses esportives específiques de les delegacions que participen en esdeveniments esportius internacionals, com ara l’equipació i el desplaçament, però en cap cas contribueix al finançament de les operacions o el funcionament del COA”. Pel que fa a les despeses de representació durant els Jocs, l’ens reflecteix que fa “un exercici de màxima responsabilitat i rigor comptable” i que “totes les despeses són auditades i liquidades a la tornada de la competició”. Per reforçar aquesta idea, el COA va comentar que ha dut a terme “una regularització d’un deute pendent de 78.100 euros” amb el Govern. Finalment, amb referència a l’afer de les acreditacions, el COA afirma que el comitè organitzador dels Jocs va rebutjar, per estar fora de termini, la sol·licitud d’Anna Achón, tramitada pel mateix comitè andorrà, per poder viure la cursa de Nahuel Carabaña. Pel que fa a la presència del fill del cap de missió, Jordi Orteu, a París, pernoctació a la vila olímpica i altres privilegis exclusius als esportistes, el COA assenyala que “disposa d’un nombre determinat de llits dins de la vila i que distribueix entre els seus membres acreditats”.

MÒNICA BONELL DEFENSA L'ACREDITACIÓ DE LA SEVA FILLA A PARÍS La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va voler defensar i argumentar la presència –i acreditació– de la seva filla a la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de París. En declaracions al Diari, la titular de la cartera d’Esports va subratllar que “Govern disposa de dues acreditacions, lligades al fet de poder portar un acompanyant. Quan em vaig desplaçar a París per a la cloenda dels Jocs vaig decidir que la meva filla m’acompanyés, fent ús d’aquesta acreditació. Res més”. En aquest sentit, Bonell va afegir que “s’ha d’entendre que per circular per una zona restringida com era la de París s’ha d’exhibir algun tipus de certificació, una acreditació que insisteixo que anava lligada a la meva, com a acompanyant”. Finalment, la ministra va apuntar que “evidentment, les despeses associades a la presència de la meva filla no han estat sufragades per l’Estat”.