Carola Vila es retira de la competició d’alt nivell

Amb un aspecte seriós i fent esforços per no emocionar-se, Carola Vila va anunciar ahir la retirada de la competició després de nou anys com a fondista de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). L’esportista andorrana va reconèixer que “després de l’aturada que vaig fer, i en tornar als entrenaments al maig, ja vaig notar que el nivell d’implicació i compromís no eren els idonis per competir a alt nivell” i, en aquest sentit, va afegir que “tant per a la FAE com per a mi, el més honest era plegar, una decisió que vaig prendre a principi d’estiu”. Vila va matisar que “en cap moment” aquesta decisió és per “falta de motivació”, però “el tema de la lesió sí que va ser molt complicat”.