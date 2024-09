La selecció sub 19 guanya l’Índia i accedeix com a primera al Grup Mundial

Nou triomf de la sub 19.

La selecció sub 19 d’hoquei patins va superar l’Índia per 4 a 7 i, d’aquesta manera, accedeix com a primera classificada al Grup Mundial Intercontinental. Els nois de Manel Rubio, així, van aconseguir la quarta victòria als World Skate Games que s’estan celebrant a Novara (Itàlia), després de les golejades davant la Xina Taipei, Nova Zelanda i Mèxic.

En patinatge artístic, Brenda Luque i Èric Barbeitos van participar al programa llarg en categoria júnior, mentre que Jana Gelabert, en sènior, farà avui el programa curt.