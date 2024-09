Un irregular MoraBanc cau davant el Barça i s’allunya de la final

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de la folgada victòria davant el Bàsquet Girona, es presentava afilat el MoraBanc davant el Barça per, en cas de victòria, assegurar la presència a la final de la Lliga Catalana. A l’hora de la veritat, una versió irregular de l’equip tricolor, amb massa vaivens en el joc, va claudicar davant l’equip blaugrana, dirigit per Joan Peñarroya, i que va saber exhibir físic, talent i punts en el moment més idoni (90-77). La derrota deixa el MoraBanc a l’espera d’una ensopegada del Barça contra el Bàsquet Girona per treure la calculadora i comprovar el basket average per tenir possibilitats de conquerir la tercera Lliga Catalana. Va ser el segon quart el punt d’inflexió del partit, després d’un parcial inicial molt igualat i definit amb un 17 a 16 favorable al Barça. El MoraBanc es va mostrar més erràtic, amb dificultat per llegir la defensa blaugrana, que va augmentar el físic, i un triple sota la botzina de Brizuela va deixar al descans un 43 a 31 (parcial 26-15) que no tenia gaire discussió. El Barça va marxar amb +16 a la represa però una brillant reacció del grup de Lezkano amb un parcial de 0 a 10 va permetre mantenir el suc del partit fins gairebé el darrer quart, quan l’equip català va tornar a aplanar el camí, i ja definitivament, amb una ràfega de sis punts que ho deixava tot sentenciat. Dombouya va ser el millor tricolor amb 15 punts.