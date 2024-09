El COA rep subvenció tot i tenir prop d’un milió en una ‘caixa B’

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) disposa d’una comptabilitat paral·lela des de fa molts anys, una caixa B que recull una gens menyspreable xifra de prop del milió d’euros. Uns diners que es tenen a l’ens com a fons reservat per a emergències, uns calés que no s’acostumen a tocar en cap concepte, ni asseguren que es va fer per la pandèmia tot i les necessitats econòmiques existents. Tot i l’estalvi important, i no gaire moral, d’una quantitat d’aquesta mena, el COA segueix rebent religiosament les seves subvencions i les ajudes pertinents per part del Govern. Sense anar més lluny, pels recents Jocs Olímpics de París el comitè tenia pressupostats uns ingressos de més de 40.000 euros, repartits en dos conceptes: 5.680 euros de Solidaritat Olímpica i una aportació de 34.737 euros de l’executiu. En l’apartat de despeses pressupostades per a la cita parisenca, el COA va reflectir exactament la mateixa quantitat, amb conceptes estranys com la despesa de 1.500 euros en pins o els 5.000 de reservats per a despeses i representació del cap de missió, amb “varis” i “dinning extra”. A més, Govern va aportar en total 78.100 euros al COA durant aquest any en concepte d’“esdeveniments internacionals”. Però més enllà de tot això, el COA disposa d’un pis en propietat –asseguren que pagat amb diners provinents de la caixa B– i de dues places de pàrquing al mateix edifici de la seu de l’organisme. Va ser el periodista Gabriel Fernàndez, al programa Avui serà un bon dia, d’RNA, qui va destapar la capsa dels trons pel que fa al modus operandi o a la forma del COA de gestionar certs privilegis que, recentment als Jocs Olímpics de París, han quedat al descobert.