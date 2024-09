Carola Vila es retira de la competició

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carola Vila ha anunciat aquest divendres la retirada de la competició després de nou com a fondista de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE). L'esportista andorrana ha reconegut que "després de l'aturada que vaig fer, i en tornar als entrenaments al maig, ja vaig notar que el nivell d'implicació i compromís no eren els idonis per competir a l'alt nivell" i, en aquest sentit, ha afegit que "tant per la FAE com per mi, el més honest era plegar, una decisió que vaig prendre a principis d'estiu". Vila, que tanca una etapa activa en l'esport d'alta competició de nou anys, ha apuntat que "soc conscient del que necessito per arribar a l'alt nivell i això no ho tenia. Parlem de projectes que o vas al 200% o no cal que hi vagis perquè patiríem". La ja exfondista va fer una aturada al gener d'aquest any, a mitja temporada, per cansament físic i també mental i tot plegat ho ha anat arrossegant fins a posar fi a una etapa "que no canviaria per res del món. He estat molt feliç i me'n porto moltes experiències, valors i, sobretot, molta gent".