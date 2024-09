Solucions a l'estat de deixadesa del comunal

Segons el concurs nacional, les obres adjudicades haurien d’estar enllestides abans del 31 de març del 2025, pensant en la gran cita que acollirà el país l’any vinent, els Jocs dels Petits Estats, que es disputaran entre el 26 i el 31 de maig, però, segons el plec de bases, el comú d’Andorra la Vella pot decidir l’adjudicació parcial o total de les obres segons els capítols en què es divideix el pressupost, en funció dels recursos dels quals disposi l’administració parroquial.

En el rerefons d’aquesta qüestió i aquesta clàusula hi ha la voluntat de l’equip comunal de la capital que tant el Govern com el COA s’impliquin econòmicament en aquesta millora de la instal·lació, una petició que el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha manifestat en diverses ocasions. I és que més enllà que la titularitat de l’Estadi Comunal sigui de la corporació parroquial, la realitat és que els Jocs dels Petits Estats no deixen de ser un esdeveniment de país i el Comunal seria un dels epicentres d’aquesta cita multiesportiva. De fet, des de la capital van explicar al Diari que aquestes millores són independents a la celebració dels Jocs, perquè era una proposta que l’actual majoria portava al seu programa electoral, i per això demana el suport d’altres institucions perquè arribin a temps per als Jocs.

A més, tant l’executiu com el Comitè Olímpic van anunciar que col·laboraran en la millora d’algunes de les instal·lacions que acolliran disciplines esportives als Jocs de l’any vinent i, sense anar més lluny, està previst que el COA aboni aproximadament 200.000 dels 292.000 euros de cost total que tindrà l’adequació i millora del camp de tir de Pal.

REFORMES

GRADERIA INTERIOR

Reparació de fissures, esquerdes, despreniments i desperfectes del formigó de la graderia, desmuntatges de les lluminàries de la coberta i substitució per unes de led; ampliació de l’alçada de les baranes; ampliació del passadís de la primera graderia; substitució dels seients per uns de plegables; neteja, sanejament i pintura de les bigues, i revisió de la instal·lació elèctrica.

GRADERIA I FAÇANA EXT.

Desmuntatge i revestiment de fusta de la façana exterior i muntatge i col·locació de la nova amb panells d’alumini; reparació del formigó de la part exterior de les grades i neteja del mur de pedra exterior.

GRADES DESCOBERTES

Retirada del paviment de pedra i dels seients; reparació del formigó que forma les grades i escales.

MUR DE CONTENCIÓ

Sanejament del mur lateral i neteja i reparació de les juntes.

VARIS

Col·locació d’un rètol exterior, d’una vorada perimetral homologada a la pista d’atletisme i substitució dels tendals de la graderia exterior.

L'EMOCIÓ DEL DEBUT

La derrota que la selecció absoluta va patir dimarts a la nit davant de Malta a l’Estadi Nacional serà un partit més de futbol per a molts. Per a d’altres segur que és una oportunitat perduda perquè el combinat nacional podria haver obtingut un resultat positiu, però si algú és un dia que no oblidarà mai és Èric de las Heras. I és que aquest migcampista que juga actualment al Tamarite va aconseguir complir un dels seus somnis tot debutant amb la selecció absoluta als seus 22 anys, 7 mesos i 28 dies.



De fet, l’emoció del debut no va ser únicament sobre la gespa del Nacional, quan va entrar al minut 81 del partit, va seguir després del partit. I és que quan responia a les preguntes dels periodistes a la zona mixta per analitzar el debut, no va poder evitar emocionar-se. “Ha estat espectacular”, va explicar el futbolista, que va afegir que “m’emociono perquè és un dia que esperava molt i en tenia moltes ganes. És una llàstima que no haguem pogut obtenir el resultat que volíem, però per a mi és un dia molt especial”.



Habitual a les seleccions de categories inferiors (ha jugat amb la sub 17, la sub 19 i 22 duels amb la sub 21, en què és el capità), la de dimarts va ser la culminació d’una trajectòria, i per això De las Heras assenyalava que “fa molt que treballo per a això, m’emociona molt arribar a aquest moment i n’estic molt orgullós”, a més de cloure que “això implica arribar al punt més alt a nivell del país, és el resultat de tot l’esforç, i tots els esforços suposen sortir de casa, allunyar-se de la família i treballar dia a dia”.