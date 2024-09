La selecció sub 19 goleja la Xina Taipei i es jugarà el primer lloc amb l’Índia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció sub 19 d’hoquei patins segueix amb pas ferm al Mundial intercontinental que s’està disputant a Itàlia en el marc dels World Skate Games i ahir va tornar a golejar, en aquest cas la Xina Taipei per 17 a 4. Guillem López va anotar cinc gols i Nil Solanes i Pol Fernández van fer un hat-trick cadascun. A més,Yeray Hernández i Izan Cristeto van marcar dues dianes, mentre que Roc Sánchez i Biel Hernández van fer-ne un cadascun. La sub 19 s’enfrontarà aquest migdia a l’Índia en el duel directe pel primer lloc, ja que tots dos equips han guanyat els tres partits disputats fins al moment. El primer de cada grup del Mundial intercontinental pujarà a la màxima categoria.

També en els World Skate Games, però en patinatge artístic, Brenda Luque va finalitzar en 22a posició de 23 participants al programa curt en categoria júnior. La patinadora va fer 31,72 punts.