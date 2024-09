El MoraBanc enceta la Lliga Catalana esmicolant el Girona (84-61)

Publicat per Redacció Andorrala Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va encetar la seva participació en la Lliga Catalana per la porta gran, escombrant el Bàsquet Girona per 84 a 61 en un duel en què va anar de menys a més, en el qual va acabar amb moments de showtime arribant a guanyar de 28 punts. Els de Natxo Lezkano van refermar en el primer partit oficial de la temporada les sensacions que han anat demostrant al llarg de l’estiu, amb un equip ràpid, amb pólvora ofensiva, amb molta qualitat i amb intensitat defensiva que convida els aficionats a somiar i il·lusionar-se aquesta temporada. També va refermar les sensacions que ha vingut demostrant Sekou Doumbouya, l’enèsim conill que Francesc Solana s’ha tret del barret, que va acabar el partit d’ahir amb 16 punts, 8 rebots i 23 crèdits de valoració. Si bé és cert que la Lliga Catalana, encara que sigui un torneig oficial, no deixa de ser un tram més de la pretemporada, els tricolors van fer un partit complet més enllà d’una mala entrada, que demostra que la plantilla arriba bé a l’objectiu primordial d’aquesta pretemporada, que no és cap altre que la fase prèvia de la Lliga de Campions que es disputarà la setmana vinent a Turquia.