L'equip masculí comença guanyant (4-0) a les olimpíades d'escacs a Budapest

Andorra ha encetat les olimpíades de Budapest amb una victòria de l'equip masculí i una derrota del femení. El masculí s'enfrontava a Guam, i els quatre representants andorrans han guanyat als participants de la petita illa del Pacífic. El primer en guanyar ha estat Josep Maria Ribera en el quart tauler, l’ha acompanyat Jordi Fluvià en el primer tauler, guanyant material amb un cop tàctic poc després de sortir de l’obertura. La següent victòria ha estat d’en Serni Ribera en el tercer tauler, i finalment Oscar de la Riva, en el segon tauler, ha ficat el 4-0 definitiu al marcador.

Per la seva banda, l'equip femení va perdre 4-0 contra Alemanya, una de les 10 millors seleccions femenines. En el primer tauler Andrea Henderson ha jugat un esquema interessant per intentar sorprendre a la seva rival; arribant una posició amb igualtat de material, però a on l’avantatge d’espai rival ha sigut suficient per imposar-se. L’Ariadna de la Riva s’ha quedat amb una posició molt prometedora en el segon tauler. En els taulers restants, les germanes Muratet han fet el seu debut olímpic, i tot i la bona competició, no han pogut imposar-se a les rivals.