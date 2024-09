Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Iu Blasi i Gisela Esparza van caure eliminats a l’Europeu sub 14 de tennis, que es disputa a la localitat de Most, a la República Txeca. En el cas d’Esparza, va caure per un contundent 6 a 0 i 6 a 0 davant de l’eslovaca Viktoria Novakova a la cita femenina, mentre que Blasi va perdre 6 a 0 i 6 a 1 contra l’italià Giorgio Ghia al torneig masculí.