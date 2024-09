Clemente vol convertir el Nacional en un fortí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra sap que si vol aconseguir l’objectiu de l’ascens això passarà, entre d’altres coses, per fer-se ben fort a casa, i és que l’any de l’ascens els tricolors van guanyar 15 partits i van empatar-ne dos a casa dels 19 disputats. Tres temporades després, deixar escapar pocs punts al Nacional segueix sent una de les prioritats, tal com va admetre ahir el defensa Jesús Clemente, que va manifestar que “l’Estadi Nacional ha de ser un fortí i no se’ns poden escapar els punts de casa”.

El defensa va referir-se també a la versatilitat que està demostrant l’equip amb diferents maneres de jugar segons el context, i va assenyalar que “hem de ser un grup adaptatiu i crec que ho podem fer per la plantilla que tenim i els jugadors que hi ha”, a més de cloure que “ens hem de poder adaptar a camps com el del Tarassona”.