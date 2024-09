El MoraBanc s’estrena a la Lliga Catalana davant del Girona

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra enceta avui la temporada oficial amb la Lliga Catalana. En un format renovat, els cinc equips catalans més els tricolors (inscrits a la Federació Catalana) van quedar enquadrats en tres grups, amb MoraBanc, Girona i Barça, per un costat, i Penya, Manresa i Lleida, per l’altre. El torneig es dividirà en dues lliguetes i el vencedor de cadascuna disputarà diumenge la final. Els de Natxo Lezkano obriran avui el foc a Tarragona davant del Girona (12.30 hores, Andorra Televisió) i demà jugaran contra el Barça en un torneig que arriba a cavall entre la pretemporada i els veritables objectius de l’entitat d’aquest any, començant per la fase prèvia de la Lliga de Campions de la setmana vinent a Turquia.