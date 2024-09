El MoraBanc escombra al Girona a l’estrena de la Lliga Catalana (84-61)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha estrenat la Lliga Catalana amb una victòria contundent davant del Bàsquet Girona per 84-61, en un duel en què més enllà d’un mal inici, els tricolors han dominat el duel en gairebé tot moment i han acabat superant amb escreix al conjunt català, refermant les bones sensacions del que va d’estiu.

El duel ha arrencat amb un intercanvi de cops amb Harding, pels tricolors, i Pons, pels gironins, endollats des del triple, fins que el Girona ha obert un petit forat de cinc punts aprofitant també el pèssim encert del MoraBanc des del tir lliure (1/7 al primer període) i la falta de contundència en el joc interior per tancar el primer quart 14-17. Els catalans estaven millor sobre la pista, arribant a marxar sis amunt (20-26), però ha estat llavors quan ha aparegut Doumbouya amb cinc punts seguits per eixugar una mica la diferència en un tram on semblava que cadascú anava per la seva banda, i on faltava un pèl d’intensitat, sobretot en defensa, veient l’alt ritme del Girona. L’avís de Lezkano en un temps mort ha semblat fer reaccionar a l’equip, que han capgirat el marcador (34-33) just abans d’una primera meitat que ha acabat 36-33.

A la represa, el MoraBanc ha seguit millor amb un 5-0 de parcial per marxar vuit amunt (41-33) primer, i arribant a manar per 13 (51-38) amb Doumbouya com a líder, en un tram coral amb intensitat defensiva i feina fosca al darrere, i encert al davant amb bona circulació de pilota. El Girona, però, no havia dit l’última paraula, i va reaccionar amb un 0-7 de parcial per tornar a situar la diferència per sota dels deu punts (56-48) abans del final del tercer quart que va acabar amb 59-48. L’arrencada de l’últim període ha tornat a ser d’uns tricolors que han seguit obrint forat, aprofitant també dues tècniques pels gironins per arribar a situar la màxima diferència en els 17 punts (71-54), a l’equador de l’últim quart. El MoraBanc estava en mode showtime i ha arribat a vèncer per més de 20 punts (xx-xx) en el tram final d’un partit que ha acabat 84-61, i gràcies, i és que els tricolors han fallat gairebé una quinzena de tirs lliures. El partit ha servit per seguir reforçant les bones sensacions que l’equip ve transmetent durant tota la pretemporada. Doumbouya ha estat el millor jugador del partit amb 16 punts, 8 rebots i 23 crèdits de valoració, en un duel on també han destacat a nivell d’anotació Jerrick Harding (14 punts) i Shannon Evans (11 punts).

Els tricolors s’enfrontaran demà a la nit al Barça (21.00 hores), i en cas de victòria es classificaran per a la final del torneig que es disputarà el diumenge a la tarda a Tarragona.