Manca de gol i d’efectivitat

Diu el tòpic del futbol que qui perdona la paga. I si ets un equip o una selecció del nivell d’Andorra, encara més. I això és el que va acabar pagant ahir la selecció, la manca de gol i efectivitat, per acabar perdent davant de Malta per 0 a 1 a l’estrena de la Lliga de les Nacions. I si a més de fallar al davant, falles al darrere, ja tens el pack complet. El plantejament tampoc va ajudar gaire, amb una alineació de sortida amb nou jugadors defensius (més el porter), davant d’un rival superior, però que tampoc va demostrar res de l’altre món. De fet, els canvis de Koldo a la segona meitat fent entrar jugadors ofensius van demostrar que l’equip podia fer més, però tot i les ocasions més que clares a la represa, el combinat nacional va acabar caient per la mínima.

Joel Guillén va haver de deixar el terreny de joc lesionat.Fernando Galindo

Més enllà d’uns primers minuts amb domini local, el partit va ser visitant i la primera ocasió, i ben clara, va ser maltesa, amb una jugada assajada en una falta, i un tir des de la frontal d’Mbong que va fregar el travesser. Malta va començar a collar de valent després d’uns primers minuts més de tempteig, i una mà gairebé miraculosa d’Iker Álvarez va evitar el 0 a 1 després de la rematada de Lonardelli amb el cap a boca de canó a la frontal de la petita. Andorra va tenir una tímida primera aproximació amb una internada de Chus Rubio i després amb una rematada de falta de Berto, però en una jugada desafortunada just abans del descans va arribar el 0 a 1. Camenzuli va aprofitar un mal refús de Biel Borra amb el cap per superar Iker Álvarez amb un xut que va colar-se pel seu pal.

A la represa, la selecció va arrencar millor generant ocasions per empatar, especialment un u contra u de Berto Rosas d’aquells que no es poden desaprofitar, però el davanter no va rematar bé quan va plantar-se sol contra el porter, i tampoc va estar encertat Ian Oliveira en una rematada de cap a la sortida d’un córner. Malta provava de fer un pas endavant, però va tornar a ser Andorra qui va avisar amb un tir de Chus Rubio després d’una pilota morta dins de l’àrea. Koldo Álvarez va cremar les naus fent entrar dos davanters més a falta de mitja hora per jugar-se, i no va faltar gaire perquè funcionés, i és que a la primera jugada, Aláez va tenir l’empat, però la seva rematada va sortir fregant el pal, i tampoc va estar encertat l’altre jugador que va entrar, Cucu, que va desaprofitar un altre u contra u. Andorra deixava forats també al darrere, però Malta no va saber aprofitar-ho, i tot i la insistència tricolor, el marcador ja no es va tornar a moure i la selecció va sumar la primera derrota de la competició en una oportunitat desaprofitada per sumar.

La selecció tornarà a escena el mes vinent amb una doble cita, primer a Moldàvia en duel de la Nations League el 10 d’octubre, i tres dies després a casa contra San Marino en un duel amistós.

CLAUS

1 ERRADES

Si al davant no estàs bé, almenys has d’intentar no fallar al darrere, com l’acció que li va costar el gol a la selecció.

2 EFECTIVITAT

En partits com ara el d’ahir no pots desaprofitar les oportunitats que tens, com els u contra u de Berto o Cucu.

3 PLANTEJAMENT

Andorra té les limitacions que té, però la segona meitat va demostrar que en partits així pot aspirar a més.