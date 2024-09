Jiménez guanya Boskovic i passa ronda a Ljubljana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per a la segona ronda del torneig WTA 125 (antiga categoria Challenger) de Ljubljana després de derrotar la croata Lea Boskovic per 6 a 1 i 6 a 3. La tennista del Principat va dominar el partit en tot moment i va poder desfer-se de la cap de sèrie número set del torneig i número 158 mundial en una hora i 23 minuts. La tennista del Principat es veurà avui les cares a segona ronda amb la italiana Matilde Paoletti, actual número 855 del món, que ahir va donar una de les sorpreses de la jornada derrotant l’eslovena Veroniuka Erjavec, 175 del món, per 4 a 6, 6 a 4 i 5 a 7.