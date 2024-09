La selecció vol reivindicar-se a la Nations League

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta masculina de futbol enceta aquesta nit un nou torneig amb l’estrena de la quarta edició de la Lliga de les Nacions, que l’enfrontarà a Malta a partir de les 20.45 hores a l’Estadi Nacional. El campionat arriba amb novetats en el format i és que enguany a la Lliga D (la dels equips amb pitjors rànquings, on hi ha Andorra) hi haurà dos grups amb només tres conjunts a cadascuna d’aquestes lliguetes. Com passava abans, el primer de cada grup pujarà a la Lliga C, mentre que els segons disputaran un play-off contra un dels últims de grup de la Lliga C. La selecció va quedar enquadrada al grup de la mort, amb Moldàvia i Malta, mentre que a l’altre hi ha San Marino, Gibraltar i Liechtenstein.

Els de Koldo Álvarez de Eulate arriben a aquesta estrena de la Lliga de les Nacions amb males sensacions després de la derrota de la setmana passada a Gibraltar en un amistós, i per això el seleccionador nacional va assenyalar durant la prèvia del duel d’avui que “va ser un toc d’atenció i una manera de saber que en el futbol qui domina les àrees té molt de guanyat”, a més d’agregar que “ho hem intentat corregir durant aquests dies, tenim moltes ganes del partit perquè pensem que estem preparats i hem d’intentar ser capaços de competir, sumar i a veure fins on ens dona”. En el mateix sentit, el capità, Marc Pujol, va destacar que “ens hauria agradat arribar millor després del partit de Gibraltar”, i va afirmar que “és una competició nova, tenim totes les esperances posades a poder competir cada partit i provar de sumar punts”.

Sobre el rival, que va estrenar la competició amb una derrota a domicili a Moldàvia, Álvarez de Eulate va destacar que “és un equip molt potent, fort físicament, amb homes que competeixen i corren molt i se senten molt còmodes i guanyadors anant d’àrea a àrea”, a més d’agregar que “hem d’intentar que el joc sigui més pausat i tindrem més opcions, perquè si anem d’àrea a àrea ells tindran més avantatge”.