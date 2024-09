Nova golejada de la selecció sub 19 al Mundial

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció sub 19 d’hoquei patins segueix amb pas ferm al Mundial intercontinental que s’està disputant en el marc dels World Skate Games a Itàlia, i va tornar a golejar a la segona jornada del torneig, en aquest cas contra Mèxic, per un contundent 3 a 14. Els de Manel Rubio no van donar cap mena d’opció al conjunt americà i ja manaven al descans per un còmode 3 a 7. A la represa, els tricolors van ajustar aspectes defensius i van fer un parcial de 0 a 7 fins al 3 a 14 final. Nil Solanes, amb set gols, va ser l’home més destacat del partit en un duel en què Pol Fernández i Biel Hernández van anotar un hat-trick, i en què Guillem López va marcar també un gol.