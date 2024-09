Derrota de la selecció contra Malta (0-1)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció ha obert la Lliga de les Nacions amb una derrota davant de Malta per 0-1 en un duel en què els tricolors han merescut l’empat a la segona meitat, però on s’han vist condemnats per la manca d’efectivitat.

Els tricolors han sortit pressionant molt amunt en busca de les errades del rival, i tenint més pilota del que és habitual, però no ha durat gaire i poc a poc Malta s’ha anat fent amb el domini del partit i de les ocasions. Especialment amb dues, una primera amb un xut d’Mbong des del a frontal que ha marxat fregant el pal, i tot seguit amb una rematada de cap de Lonardelli que ha tret Iker Alvarez de Eulate amb una mà espectacular. Andorra no generava gairebé cap arribada tret d’alguna acció aïllada, com una internada de Chus Rubio per la dreta, que ha acabat amb una centrada que la defensa maltesa ha enviat fora. L’equip nacional ha provat de tornar a fer un pas endavant de nou al tram final, fins i tot amb una ocasió a pilota aturada amb una rematada de Berto, però el que ha acabat arribant just abans del descans ha estat el 0-1. Biel Borra ha fet un mal refús amb el cap, i Camenzuli ha aprofitat una pilota morta per batre a Iker pel seu pal amb un xut potent.

La segona meitat ha arrencat amb l’ocasió més clara d’Andorra, quan Berto Rosas s’ha plantat sol contra el porter, però no ha rematat bé i Bonello ha tret el seu tir quan l’Estadi Nacional ja gairebé cantava el gol, i tot seguit ha estat Ian qui ha tingut l’empat en una rematada de cap a la sortida d’un córner. També l’ha tingut Chus Rubio amb una pilota morta que ha caigut dins de l’àrea, però el seu tir ha sortit fregant el pal, igual que una bona acció col·lectiva dels tricolors que Aláez, que just acabava d’entrar, no ha pogut enviar dins de la xarxa per ben poc. L’altre jugador que tot just havia entrat, Cucu, tampoc ha estat encertat en un u contra u que ha acabat traient el porter. Andorra anava a per l’empat, i deixava forats al darrere, i ben a prop d’aprofitar-ho ha estat Malta, però era Andorra qui collava en tot moment i qui ha estat buscant fins el final un gol que ja no ha arribat.