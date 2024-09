Costa i Lautaro, satisfets amb la capacitat de reacció de l’FC Andorra

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va sumar diumenge la segona victòria del curs en un duel en què l’equip va saber reaccionar després d’un mal inici, i va interpretar el partit per saber que feia falta en cada moment. De fet, el tècnic tricolor, Ferran Costa, va destacar aquest aspecte com un dels més positius del triomf a Tarassona, i va assenyalar que “estic content sobretot per com anem reaccionant a les coses que ens van passant i que ens dona la competició”, i va agregar que “hi ha moltes cares noves, ens hem de modelar i complementar i crec que estem en aquest procés”.