Un gol de Lauti dona el segon triomf a l'Andorra

L’FC Andorra va sumar la primera victòria de la temporada lluny de l’Estadi Nacional i la segona consecutiva després d’imposar-se per 0-1 al Tarassona a domicili. En un partit gos i típic de la categoria, els tricolors van anar de menys a més, i després d’una primera part plana i gris, els de Ferran Costa van fer una passa endavant a la represa, i van endur-se els tres punts gràcies a una diana de Lautaro de León, que va anotar en la primera pilota que va tocar quan tot just portava 37 segons sobre el terreny de joc.

Ferran Costa va sorprendre d’inici donant entrada a Oier a la porteria, i fent sortir també d’inici a Ndiaye i a Manu Nieto, després del serial de l’estiu amb la seva possible sortida, o deixant un dels jugadors més destacats en aquesta estrena de curs com Josep Cerdà a la banqueta. El partit va tenir ben poca cosa d’inici, amb poc ritme i continuïtat, i amb poques, per no dir cap, ocasions, més enllà d’un córner i un parell de tirs molt llunyans del Tarassona. L’FC Andorra estava incòmode sobre la gespa, tot i que no patia gens al darrere, i no va ser fins a gairebé la primera mitja hora de joc quan va tenir la primera arribada amb perill amb una centrada des de l’esquerra que Nieto va rematar amb el cap, i que un defensa va acabar traient sobre la línia. Aquesta arribada va semblar esperonar els tricolors, que van fer un pas endavant i van apropar-se més a la porteria dels aragonesos, tot i que va ser més un petit miratge. L’última ocasió, això sí, va tornar a ser de l’FC Andorra amb una jugada individual d’Almpanis que va acabar amb un tir del grec des de la frontal que va sortir fregant l’escaire, amb què va acabar-se el primer temps. A la represa els tricolors van arrencar molt millor generant molt més joc i ocasions des de l’inici, com un tir d’Álvaro Peña o una rematada de Morgado a la sortida d’un córner. El Tarassona va provar de respondre amb Areso, però va ser de nou l’FC Andorra qui va tenir el primer amb una jugada de Nieto que va treure un defensa. Els de Ferran Costa mereixien el gol, i de tant buscar-lo, va acabar arribant gràcies a Lauti, que portava 37 segons al terreny de joc, i la primera pilota que va tocar va ser per enviar a la xarxa amb el cap una gran centrada de Luismi, que també acabava d’entrar. Els de Ferran Costa van anar a la recerca del segon, però també van buscar els locals l’empat. I van tenir-ne una de ben clara per aconseguir-lo amb un cop de cap de Camus a la frontal de la petita que, inexplicablement, va sortir a fora. Al tram final va jugar-se a ben poca cosa, i els tricolors van poder segellar el triomf i sumar tres punts més a la classificació per situar-se en llocs de play-off a un punt de la tripleta de colíders que formen Cultu, Reial Societat B i Real Unión.

DESTACATS

Lauti

GOLEJADOR

Als 37 segons d’entrar va tocar la seva primera pilota que va servir per guanyar.

Oier

TITULAR

S’estrenava en un duel de lliga, i va mostrar-se segur quan va haver d’intervenir.

Clemente

POLIVALENT

Ataca, defensa i fa el que faci falta. Està sent dels millors de l’equip.