Cardelús acaba en 27a posició a la cursa del Mundial a San Marino

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús va acabar en 27a i avantpenúltima posició a la cursa de Moto2 del Gran Premi de San Marino i la Riviera del Rimini del Mundial de Motociclisme que va disputar-se al Circuit de Misano Marco Simoncelli. El pilot de l’equip Fantic arrencava 29è a la graella de sortida i va provar de recuperar posicions d’inici, i va arribar a guanyar-ne tres a la cinquena volta. A partir d’aquí, però, ja no va poder progressar més ni acostar-se als punts, i es va haver de conformar amb la 27a posició en una cursa que va guanyar el japonès Ai Ogura. Després de la carrera, Cardelús va assenyalar que “Ha estat una cursa molt més difícil del que m’esperava. He volgut tirar des del principi però no he pogut fer gran cosa més” i va agregar que “caldrà veure quins han estat els factors que ho han provocat i que han fet que no pogués estar al nivell del classificatori”.