Andorra acaba en vuitè lloc al Mundial de Sòria

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra va finalitzar en vuitena posició al Campionat del Món de curses de muntanya que va celebrar-se durant el cap de setmana a Sòria, Espanya. L’equip tricolor va acabar dintre del Top-10 per països, tot i una mala jornada en què cap corredor va poder puntuar, ja que Marc Gasa i Ari Fenés no van arribar a sortir a la cursa sky, i on Magalí Salomón, l’única representant de l’equip a la línia de sortida, va haver de retirar-se a l’equador de la prova a causa d’una indisposició. L’atleta va passar 33a al primer parcial (6,4 quilòmetres), 27a al segon (12,6 quilòmetres) i 30a al tercer (18 quilòmetres), abans d’haver d’abandonar una cursa que va guanyar la sueca Louise Jernberg.