Paguen pel segon temps

El MoraBanc Andorra va perdre per 76 a 84 davant de La Laguna Tenerife al quart partit de pretemporada corresponent a la setena edició del Trofeu Escaldes-Engordany, que va celebrar-se al pavelló del Prat Gran i que va tenir també un vessant solidari, ja que la recaptació de les 370 entrades venudes es destinarà a l’associació Projecte Vida. En un partit que a vegades va semblar tenir ben poc d’amistós amb un arbitratge tirant a justet i amb la duresa en el joc per moments, els tricolors van anar de més a menys i van acabar caient després d’un mal tercer quart.

Harding intentant penetrar a cistella.BCA / Dani Catalán

El duel va arrencar amb igualtat i amb un intercanvi de cops entre el desencert, fins que dos triples seguits dels tricolors de Kuric i Evans van donar una primera diferència favorable als de Lezkano (13-8), tot i que els canaris van reaccionar i van poder retallar fins al 15 a 12 al final del primer quart. El MoraBanc va seguir un pèl més precís tot i ser un duel de desencert i va poder obtenir una renda de sis punts (25-19) a l’equador del segon període. El partit va passar per moments de tensió primer amb les habituals protestes de l’amic Txus Vidorreta (va ser expulsat al descans) i després amb una tangana entre Guerra i Evans, i això va semblar esperonar el MoraBanc Andorra, que es va escapar nou amunt (32-23), en una primera meitat que va acabar 35 a 28.

Vidorreta va ser expulsat al descans per protestar i el MoraBanc va arrencar la segona meitat 11 amunt (39-28), tot i que el Tenerife va reaccionar fins a situar-se a només un punt (41-40). Evans també va ser expulsat per dues tècniques i els visitants van començar a fer-se amb les regnes del partit en uns instants amb un MoraBanc desendollat, imprecís i perdut per moments, i amb el Tenerife tancant el tercer quart 51 a 57. En mig gairebé d’un joc dels disbarats entre les errades tricolors i alguna decisió arbitral més de traca, el Tenerife va seguir obrint forat fins a arribar a manar per deu punts (61-71) i ja no va deixar escapar el triomf final, tot i que el MoraBanc va buscar de capgirar el marcador fins al final, sense gaire èxit.

El temps dels amistosos ja és història i el MoraBanc Andorra tornarà la setmana vinent a l’acció amb el primer torneig oficial del curs, la Lliga Catalana, sempre a mig camí entre la pretemporada i la competició oficial. Dimecres s’enfrontarà al Girona, l’endemà jugarà contra el Barça i si es classifica disputarà la final diumenge 15, just abans de marxar a Turquia per afrontar la primera prova exigent de veritat de la temporada, amb l’inici de la prèvia de la Basketball Champions League la setmana següent, en què els tricolors necessitaran guanyar tres partits per entrar a la lligueta de la competició continental.