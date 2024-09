Fenés i Soldevila freguen el podi a la vertical del Mundial a Sòria

Andorra va encetar el Campionat del Món de curses de muntanya que es disputa a Sòria fregant el podi a la cursa vertical, amb Ariadna Fenés acabant en quarta posició i amb Arnau Soldevila sent cinquè.

Qui més a prop va acabar dels llocs d’honor va ser Ariadna Fenés, que tot just va acabar a 32 segons de la tercera posició. L’atleta de la FAM va fer una cursa molt constant passant pel primer parcial quarta, posició que va repetir a l’arribada, on va completar els 4,8 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu en un temps final de 51’15”. La victòria va ser per a la corredora espanyola Naiara Irigoyen amb un registre de 50’08”, seguida per la suïssa Paola Strampanoni i la italiana Benedetta Broggi. L’altra representant de la Federació Andorrana de Muntanyisme Magalí Salomón va cloure la cursa en 17a posició amb un registre de 58’11”, a 8’03” de la vencedora.

També va quedar-se ben a prop del podi Arnau Soldevila a la cursa masculina, acabant en cinquena posició a tot just un minut del podi. L’atleta va completar el recorregut en un temps de 43’15”, a 1’04” del tercer lloc, en una prova en què va vèncer l’espanyol Alain Santamaría (40’56”), seguit per Joseph Demoor i Alex Oberbacher. El segon representant de l’equip nacional, l’esquiador de fons Irineu Esteve, que s’estrenava en aquesta disciplina, va finalitzar en 18a posició amb un temps de 45’19”, a 4’23” del vencedor de la cursa.

L’acció seguirà dissabte amb la prova ultra de 70 quilòmetres i 4.350 metres de desnivell positiu que disputaran Sabrina Solana, Lluís Sanvicente i Samuel Ponce, mentre que el Campionat del Món posarà el punt final diumenge amb la cursa sky de 37 quilòmetres i 2.450 metres de desnivell positiu amb Magalí Salomón com a única representant nacional, ja que Ariadna Fenés i Marc Gasa, que també havien de córrer la prova sky, no ho faran finalment. De fet, Marc Gasa, amb molèsties físiques, ja no va desplaçar-se a Sòria.

CLASSIFICACIÓ

FEMENINA

1. Naiara Irigoyen (ESP) 50’08”

2. Paola Stampanoni (SUI) 50’27”

3. Benedetta Broggi (ITA) 50’43”

4. Ariadna Fenés (AND) 51’15”

17. Magalí Salomón (AND) 58’11”

MASCULINA

1. Alain Santamaría (ESP) 40’56’’

2. Joseph Demoor (EUA) 41’00”

3. Alex Oberbacher (ITA) 42’11”

5. Arnau Soldevila (AND) 43’15’’

18. Irineu Esteve (AND) 45’19’’