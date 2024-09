El MoraBanc enganxa amb rècord d'abonats

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra porta una línia ascendent des de la temporada a la LEB Or, ja no tan sols en l’àmbit esportiu amb els resultats de les dues últimes temporades i amb l’il·lusionador projecte que l’entitat ha preparat per a aquest curs, sinó també en l’àmbit social, amb vuit aforaments complets la Lliga ACB passada i amb un rècord d’abonats que se segueix superant any rere any. Si l’estiu passat va ser de 2.500, enguany el club frega els 2.700 abonats a 4 de setembre i l’objectiu és poder superar aquesta xifra. D’aquí el lema de la campanya d’abonaments del setembre i de la temporada, Fora límits, i és que el club en vol molt més en unes competicions de grans equips, de grans pressupostos, sent un grup que representa un país i juga cada partit com si fos el darrer. Tot amb els seus recursos, buscant superar-se temporada rere temporada, amb “un equip i un club fora de norma”, segons va explicar el director de comunicació, màrqueting i patrocinis de l’entitat, Toni Alonso.