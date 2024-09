Derrota del MoraBanc davant del Tenerife (76-84)

Publicat per Marc Basco Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha perdut davant de La Laguna Tenerife per 76-84 a la setena edició del Trofeu Escaldes-Engordany, sumant així la primera derrota de la pretemporada en un duel espès i on els de Lezkano han anat de més a menys i s’han acabat veient condemnats per la mala sortida després del descans. Tampoc ha ajudat gaire el baix nivell arbitral, ni que els tricolors hagin acabat sense Evans (per dues tècniques) ni Bassas (per cinc faltes), però més enllà d’això, el MoraBanc ha mostrat una mala cara al segon temps, tot i que no han deixat de lluitar pel partit en cap moment.

El duel ha arrencat amb igualtat a una i altra banda, i amb un intercanvi de cops que s’ha desequilibrat al tram final del primer quart amb dos triples seguits del MoraBanc per agafar una primera renda favorable (13-8) en un període que ha acabat 15-12. Tot i ser un duel un pèl imprecís a totes dues bandes i amb errades dels dos equips, èren els tricolors els que han semblat dur el pes del partit i els que aconseguien obrir més diferències a l marcador, com amb el 25-19 de l’equador del segon quart. El duel ha entrat en un moment tens amb un dia més a l’oficina de Txus Vidorreta i les seves protestes a l’àrbitre, i també amb una tangana entre Fran Guera i Shannon Evans, i això ha semblat esperonar a un MoraBanc que ha arribat a marxar nou amunt (32-23), en una primera meitat que ha acabat 35-28.

A la represa, el MoraBanc ha arrencat marxant 11 amunt (39-28) aprofitant l’expulsió de Vidorreta al descans per dues tècniques, però els canaris han reaccionat per tornar-se a situar a tres punts (41-38), i han capgirat el marcador (49-50) per primer cop des del 7-8 a les acaballes d’un tercer període que els visitants han tancat 51-57 amunt. El duel havia canviat, amb un Tenerife molt més còmode sobre el parquet, i amb uns tricolors perduts. Els de Natxo Lezkano s’han agafat al partit, això sí, fins a gairebé l’últim instant, però han acabat patint la primera derrota de la pretemporada fins al 76-84 final.

Amb els amistosos ja finalitzats, els tricolors encetaran la setmana vinent la disputa de la Lliga Catalana a Tarragona davant del Girona (dimecres) i Barça (dijous). En cas de passar ronda, disputarien la final el diumenge 15 contra el primer classificat de l’altre grup (Penya, Manresa o Lleida.