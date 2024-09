El CTO podrà acollir partits de futbol i rugbi

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El camp de futbol del centre de tecnificació d’Ordino (CTO) podrà acollir competicions de rugbi i de futbol, i és que el Govern va aprovar traslladar a la instal·lació ordinenca la gespa artificial que hi havia a l’Estadi Nacional fins a l’estiu del 2022, quan es va retirar i es va canviar per una superfície natural híbrida perquè l’FC Andorra hi pogués disputar els partits a la Segona Divisió. Els treballs per retirar l’actual gespa i instal·lar-hi la nova van ser adjudicats a l’empresa Fieldturf Poligras, SA, per un import de 203.606,70 euros. La previsió és que el canvi de superfície arrenqui a final d’aquest mes i els treballs de substitució tindrien una durada de prop de tres setmanes.