El Cadí la Seu venç el Toulouse Métropole (80-58) al Pas de la Casa

El Pas de la Casa ha acollit la cloenda del VI Trofeu de bàsquet de la parròquia, amb el partit de categoria femenina, amb victòria del Cadí La Seu davant el Toulouse Métropole per 80 a 58.

L’amistós d’avui ha sigut també el punt i final de la primera estada de pretemporada que el Toulouse Métropole realitza al Pas de la Casa. L’equip tornarà a mitjans de setembre per continuar preparant la temporada en terres andorranes.

La cònsol major, Laura Mas, i el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, acompanyats de Josep Ma Puy, representant de Caritas Encamp, han entregat els trofeus a les capitanes davant un públic entregat i nombrós, principalment d’aficionats que s’han desplaçat des de la Seu d’Urgell.

La cònsol major ha agraït la col·laboració de tothom en aquest tipus d’esdeveniments “on l’esport com a protagonista suma esforços per causes solidàries”.

Un Cadí La Seu, més rodat ha generat molt bones sensacions amb la nova plantilla molt renovada però amb jugadores que han demostrat venir a competir sense complexos i amb el recent fixatge d’Isaac Fernàndez a la banqueta, no ha deixat espai a les franceses que tot i que han plantat cara no han pogut superar un Cadí La Seu que augura una molt bona temporada.