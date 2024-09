Tony Cachafeiro puja al segon lloc del podi a Chiva

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot andorrà Tony Cachafeiro va tancar la seva participació en la tercera cita del Campionat de València de kàrting (CKCV) amb un segon lloc a la segona cursa, que el manté en la lluita per proclamar-se campió. Amb només una cita al davant, del 18 al 20 d’octubre, l’andorrà va tornar a demostrar que pot estar lluitant pels primers llocs en una cursa en què, fins i tot, va merèixer més. Després d’un setè lloc a la ronda de classificació, el jove pilot va ser sisè a la cursa 1, el preludi de la gran posada en escena a la cursa 2, on la gran igualtat entre els capdavanters va fer que la victòria es decidís per detalls, amb Cachafeiro segon.