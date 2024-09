Roger Puig torna de la primera estada a Xile amb bones sensacions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Roger Puig ha estat entrenant a El Colorado, a Xile, des de mitjan agost. L’andorrà ha tornat a Andorra per estar-hi tres setmanes i tornar el pròxim dia 23 al país sud-americà, on tindrà les primeres curses de la temporada i més sessions d’entrenaments. La primera estada a Xile ha deixat un molt bon regust de boca a Puig i al seu equip i si en aquest primer viatge ha estat entrenant gegant i eslàlom, al segon trasllat realitzarà sessions de velocitat. La valoració ha estat molt positiva perquè, a més, han pogut esquiar pràcticament tots els dies i l’evolució de l’esquí de l’andorrà ha estat la millor possible, segons el seu entrenador, Pol Aguilà: “S’ha vist una evolució molt bona, des del primer dia que ens vam posar els esquís, fins avui.” A Corralco, en la segona estada, Puig farà “un treball més específic, ja de traçat, i sobretot més enfocat a la velocitat.