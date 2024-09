Homenatge olímpic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els dos esportistes andorrans que han competit recentment als Jocs Olímpics de París, Mònica Doria i Nahuel Carabaña, van ser rebuts i homenatjats pel cap de Govern, Xavier Espot. En la trobada també van estar presents la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí. Espot va destacar durant el seu discurs el primer diploma olímpic de l’esport andorrà, obtingut per Mònica Doria a la prova de caiac i, a més, va aprofitar per encoratjar la palista i Carabaña en els seus reptes esportius futurs. “Continuarem al vostre costat, perquè aquestes gestes es puguin reproduir i millorar”, va assegurar el cap de Govern.

“Crec que s’ha demostrat que per anar als Jocs has de tenir un nivell alt”

Alain Cabanes, Secretari d’Estat d’Esports



D’altra banda, Alain Cabanes va aprofitar per tancar definitivament l’afer de les places d’universalitat i la no participació dels nedadors Nàdia Tudó i Bernat Lomero a la cita olímpica. Una polèmica que Cabanes considera “aigua passada”, i va explicar que “s’ha demostrat que als Jocs s’ha d’anar amb un nivell alt i no de qualsevol manera. Això ens posa el repte de marcar uns criteris justos i que els esportistes tinguin clar, de cara a Los Angeles, on tenen la nota de tall”. En aquest sentit, va rematar assegurant que “aquests matisos de sí o no fan mal a l’esportista i també al sistema”, i va anunciar que amb el COA es pactaran les mínimes per poder entrar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i “en funció de si l’esportista té beca olímpica o no, saber si té el nivell i evitar que això encara sigui dubte en els darrers mesos”.