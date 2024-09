Vicky Jiménez elimina Carlé i jugarà la segona ronda

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva jugarà avui els setzens de final del W125 Montreux Nestlé Open, a Suïssa, després d’eliminar Maria Lourdes Carlé en dos sets (4-6 i 6-7). L’andorrana, en un partit molt seriós i sòlid, va superar l’argentina, número 83 del rànquing WTA i cap de sèrie número 1 del torneig, i va protagonitzar, amb tot mereixement, una de les grans sorpreses de la jornada en deixar fora la principal favorita. El primer set va començar amb certs dubtes, després de perdre el servei i tenint l’amenaça que Carlé es posés 3 a 1 de sortida. No va ser així i Vicky li va trencar el servei a l’argentina tres vegades, posant-se 2 a 4 i servei a favor, i després d’alguns vaivens va sumar un darrer break per anotar-se el parcial (4-6). El segon set va ser una demostració de gran fortalesa de Jiménez i amb un 5 a 4 en contra va aixecar dues pilotes de set de Carlé per posar-se 5 a 5 i definir el partit al tie-break. La romanesa Anca Todoni, 136a de la WTA, serà avui la rival de Jiménez.