Tercera victòria del MoraBanc abans de la Lliga

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

No acostumen a ser els partits de pretemporada una font de conclusions i, més aviat al contrari, poden enganyar bastant si es prenen com quelcom més que acumular pes a les cames, rodatge i adoptar automatismes. Fa la sensació que el MoraBanc Andorra no vol atendre la màxima i va despatxar el Casademont Saragossa a Montsó (72-87) sumant el tercer triomf en la seva posada a punt. Amb un joc alegre, sense la intensitat defensiva que hi haurà en plena competició, però amb suficients petjades per tenir clar que l’equip tricolor arribarà a la prèvia de la Champions League amb sang a l’ull, va resoldre el grup de Lezkano l’escomesa. Amb el govern del partit a la mà gairebé des de l’inici, amb jugadors com Kuric, Okoye o Harding traient el talent a passejar, el MoraBanc va definir, definitivament, l’amistós al darrer quart amb un parcial de 0 a 10, capitanejat per un gran Chumi Ortega, que ja va ser terminal per al Saragossa.