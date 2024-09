Molt bona evolució de Verdú a Nova Zelanda

Joan Verdú manté el ritme d’entrenaments a Nova Zelanda complint la planificació inicial d’anar de menys a més i, sobretot, donant mostres de molta solidesa pel que fa a la readaptació als entrenaments. L’andorrà respon molt bé a les càrregues de cada sessió, amb augments d’intensitat i ritme. Després de les primeres setmanes a Roundhill, l’equip va arribar a Coronet Peak per fer un segon bloc, tot i que va viatjar ahir mateix a Ohau, on trobarà millors condicions.

“Hem anat de menys a més. Tinc molt bon ‘feeling’ amb l’esquena i estic molt content”

Joan Verdú,Esquiador de la FAE



Verdú està controlant especialment l’evolució de l’esquena, que es va operar però que està responent a la perfecció al treball de gimnàs i de pistes. L’esquiador explica que “hem fet ja dues setmanes de bon entrenament a Roundhill. El més important és que amb l’esquena, de moment, tinc molt bon feeling. Hem anat de menys a més però els últims dies apretant bastant, pujant la intensitat, ja fent bones corbes, i el feeling és molt, molt bo, i això em fa estar molt content”. Tot i això, l’esquiador va lamentar que “tenim alguna dificultat amb la meteorologia, ja que no deixa de diluviar, ens estem adaptant una mica al clima i a les condicions. Hem canviat d’estació a veure si podem trobar millors condicions per a aquesta setmana”. Una vegada tancada l’estada a Roundhill, l’equip mirava d’entrenar en bones condicions a Coronet Peak, on va arribar el cap de setmana passat, tot i que les condicions no són bones, especialment per la pluja. A Ohau acabarà l’estada i la tornada està prevista per al 23 de setembre.