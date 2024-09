Frank Porté continua la progressió al Campionat de França de F4

Publicat per Redacció Magny-Cours (França)

El circuit de Magny-Cours va acollir la cinquena data del Campionat de França de F4 de l’FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) i Frank Porté va aconseguir la sisena plaça. A la darrera data del reconegut campionat, Porté es va destacar encara més amb magnífiques remuntades i lluites que li van permetre augmentar els punts a la general, on ja és setè. A cadascuna de les tres curses l’andorrà va aconseguir excel·lents sortides. Malauradament, el bon ritme de la cursa 1 es va trencar després de les primeres voltes. “Vaig haver de sortir de la carretera per evitar el contacte amb dos conductors que van frenar d’emergència. Em vaig trobar 25è, abans de tornar al 19è.” A la cursa 2, Porté va avançar diversos cotxes des de l’inici per passar del 13è al 7è lloc, i la cursa 3 es va veure interrompuda per diversos incidents, per la qual cosa no va poder lluitar pel podi. L’andorrà va explicar que “als entrenaments privats vaig finalitzar al Top 5, però els diferents incidents de carrera i els problemes amb el cotxe em van penalitzar”.