Cabanes, sobre les mínimes olímpiques: "S'ha d'anar ben preparat als Jocs Olímpics"

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els atletes Mònica Doria i Nahuel Carabaña han sigut reconeguts pels resultats assolits als Jocs Olímpics de París 2024, aquest dimecres a Govern per part del cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes; i el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí. A més, s'ha aprofitat l'acte per agrair als equips tècnics d'ambdós esportistes, així com als voluntaris de la Creu Roja i al cos policial que han estat ajudant a les autoritats franceses durant la cita. El diploma olímpic de Doria i la 7a posició a les eliminatòries de Carabaña marquen un nou inici en l'esport andorrà, on s'ha demostrat tant qualitat esportiva, com humana fora de les fronteres, segons ha destacat Espot. En aquest sentit, i en referència a la polèmica de les places d'universalitat refusades pel COA, Cabanes ha assenyalat que "s'ha d'anar ben preparat als Jocs Olímpics", fent incidència en l'alt nivell que es presenta a la cita.

Durant l'any olímpic, han estat diversos els esportistes (concretament de la natació i l'atletisme) que han mostrat la seva disconformitat en la decisió del COA per no acceptar les places d'universalitat, les quals s'atorguen en cas de no arribar a les mínimes. "La polèmica és aigua passada. Al final, també s'ha demostrat, i jo n'he estat com a testimoni als Jocs, que no es pot anar de qualsevol manera" ha mencionat Cabanes, afegint que no tenir els criteris "fan mal a l'esportista i al sistema". De fet, des del ministeri d'Esports i el comitè olímpic, ja es treballa en un full de ruta per a cada esport i esportista de cara a Los Angeles 2028, on es consensuaran les mínimes i els progressos a assolir per evitar dubtes durant els darrers mesos. "Si ara es reculés, s'haguessin fet les comissions de treball, s'hagués consensuat amb més precisió en cada esport i aquells esportistes tindrien claríssim en quin moment dels quatre anys han d'anar assolint fites", ha revelat.

El cap de Govern ha remarcat durant el seu discurs que Doria i Carabaña han fet "somiar" a tot un país. "Encara que porteu la medalla tard o d'hora, i inclús si no la porteu, el que heu aconseguit ens omple d'orgull i satisfacció" ha qualificat. Per la seva banda, Martí ha comentat, en el que ha estat un dels seus darrers actes, que els resultats són "la cirereta del pastís" a la seva trajectòria com a president del COA, així com la 9a posició de l'esquiador Joan Verdú assolida als Jocs de Pequín 2022. "El 23 de setembre plego. Sé que el meu successor aportarà coses que jo ja no he pogut aportar", s'ha sincerat.

"Quasi se'm surt una llagrimeta" ha mencionat l'atleta, remarcant que ara està concentrat en poder classificar-se per al Mundial d'Atletisme de Tòquio 2025, ja que va ser la primera competició internacional que va disputar. Finalment, Doria ha declarat que, des de la finalització de París, està totalment enfocada a Los Angeles, on vol "estar al top".