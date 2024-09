El MoraBanc recupera el sènior femení 10 anys després

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El BC MoraBanc Andorra recupera després de 10 anys d’absència l’equip sènior femení de l’entitat, que tornarà a competir i ho farà a la Primera Territorial de Lleida, amb el patrocini de Gala Perfumeries. Així, el club engega de nou el projecte després de la forçada aturada per falta de jugadores, serà dirigit per Toni Rivera i el formaran jugadores que combinaran joventut i experiència a parts iguals. La majoria de les integrants han passat per les categories inferiors del club en alguna de les seves etapes. Joves com Martina de Brawer, Anna Berenguer, Sara Mejia, alguna jugadora que torna després d’estudiar com Mireia Magrinyà o Clàudia Comellas i jugadores amb experiència a la categoria com Tania Lorente o Montse Valls conformaran la base d’un sènior femení que s’afegeix als cinc equips de la base del MoraBanc que ja competeixen i que veuran el retorn del sènior com un nou al·licient.