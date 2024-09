Les federacions esperen més proximitat del COA

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Espot Miró, el més que segur relleu de Jaume Martí a la presidència del Comitè Olímpic Andorrà (COA), segueix treballant entre bambolines i en l’àmbit intern i, tal com va explicar el Diari fa un mes, exerceix des de fa gairebé un any de màxim mandatari in pectore de l’ens olímpic. En aquests moviments i converses per aplanar el camí i recollir el testimoni de Jaume Martí el pròxim 1 d’octubre, dia de les eleccions, Espot Miró va recollint les impressions dels responsables federatius i té sobre la taula un punt que destaca per sobre de tots: la transparència, el diàleg, la proximitat i l’empatia, punts febles que, asseguren, mostrava Martí –sobretot– en la darrera legislatura.