Pal pensa en més Mundials

Pal Arinsal va tancar el Campionat del Món de BTT amb una valoració organitzativa més que positiva que encoratja l’estació i el comú a pensar en noves edicions en el futur. Així va assenyalar-ho la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, que va destacar que “hem de ser conscients que un Mundial és positiu i que ens posiciona a nivell de país”, a més d’agregar que “des de fa temps es pica pedra per posicionar-nos en el món de la bicicleta, i per a nosaltres sempre seria benvingut acollir un Mundial en el futur”. A més, la líder parroquial va assenyalar que “ara encara hem de pair aquest, i de moment esperarem, però podria ser una possibilitat que ja valorarem en el seu moment”, a més de cloure, preguntada per si farà falta esperar nou anys com ha passat entre el primer i el segon Mundial que s’han celebrat al país (2015 i 2024), que “no crec que esperem tant de temps”. En el mateix sentit, el director general del Campionat del Món, Josep Marticella, va destacar que “si m’hagués de quedar amb alguna cosa, diria que encara en volem més”. Més enllà del que acabi passant amb hipotètiques candidatures de futur, el que és un fet és que Pal Arinsal tornarà a ser seu de la Copa del Món el 2025 i el 2026, segons va confirmar Marticella. “Hem aconseguit que no s’entengui el circuit de la Copa del Món sense la nostra presència”, va afirmar, a més d’afegir que “seguirem treballant i ja vindran nous reptes”.

Però deixant de banda el futur, l’organització va fer una valoració més que positiva d’aquest Mundial que va acabar ahir, i Eva Sansa va declarar que “hem tingut una molt bona acceptació per part del públic d’aquests mundials”, a més d’agregar que “només hem rebut felicitacions de part de tothom, començant pels ciclistes de l’UCI, que se senten com a casa quan venen aquí”. En el mateix sentit, Josep Marticella va assenyalar que “amb tota la modèstia i humilitat, ens hem de posar una nota alta, perquè l’UCI ens ho ha dit, i els equips i competidors també”, a més de cloure que “em quedaria amb això, aquesta nota que ens posen des de fora”. Per últim, també es va destacar la capacitat de reacció organitzativa com un dels arguments per a la bona valoració, i és que la previsió de tempestes va obligar a canviar tot el programa d’ahir. En aquest aspecte, Marticella va afirmar que “no hi ha mal que per bé no vingui i l’UCI ens ha comentat que aquest format no està malament, amb curses curtes i més explosives”.

Les proves de cross-country olímpic van tancar el Mundial.PAL ARINSAL

XIFRES

PENDENTS DE LES DADES DEFINITIVES

L’organització espera poder presentar aquesta setmana les primeres dades a nivell d’espectadors, i de retorn mediàtic i econòmic. Sobre l’assistència, Marticella va afirmar que “l’estem tancant perquè el nou format dona molta informació, però seran positius”, a més d’agregar que “hem anat de menys a més, i ha estat un punt més que a la Copa del Món, a més, el 2015 va ser gratuït i ara hem sabut donar valor i transmetre-ho, tot i que no tindrem unanimitat, però permet seguir fent esdeveniments així”.

REPORTATGE TOT SOTA CONTROL



​Els ulls que tot ho controlen a Pal Arinsal durant el Campionat del Món de BTT són els del Cecor. Es tracta del Centre de Coordinació, l’epicentre del dispositiu de seguretat i mobilitat del Mundial amb membres de Protecció Civil, la policia, bombers, agents de circulació, Mobilitat o responsables de l’organització. En total, més d’un centenar de persones (van ser entre 130 i 140 el cap de setmana) per garantir que tot el Mundial transcorri amb normalitat, amb la novetat també enguany de membres del Servei Meteorològic Nacional, “perquè són competicions que estan a l’aire lliure i qualsevol fenomen meteorològic advers podria tenir un impacte directe sobre l’esdeviniment”, segons explica el director de Protecció Civil, Cristian Pons.



En una feina de preparació de molts mesos, el punt més calent sempre són les evacuacions, i Pons assenyala que “és el que ens porta més atenció”, i agrega que “ajuda molt el pàdoc amb les marques, marxandatge i les activitats que promociona l’organització, així es pot retenir part del públic i es pot anar distribuint o contemporitzant a l’hora de marxar”. En definitiva, continua, “són aspectes que ens porten de cap, que intentem reconduir i en tot cas hi ha una comunicació permanent i directa amb l’organització i amb tots els grups d’actuació que formen part del dispositiu per intentar suavitzar l’impacte d’aquestes evacuacions”.



Són els ulls que tot ho veuen per tenir-ho tot sota control i fer més fàcil la vida a tots els aficionats que han volgut gaudir de la BTT a Pal.

​