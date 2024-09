L'FC Andorra arrenca una cursa de fons

L’FC Andorra encara assaboreix el primer triomf de la temporada davant el Barça Atlètic a l’Estadi Nacional. Molt treballat, molt suat, i un exemple perfecte del que es trobarà aquest curs l’equip de Ferran Costa a la Primera RFEF. La derrota a Lezama havia fet que la victòria dissabte a casa tingués una especial importància i el vestidor tricolor va sortir amb la idea reforçada que els tres primers punts del curs s’havien aconseguit, en part, gràcies a la magnífica comunió amb l’afició. Però cada partit i cada triomf seran 90 minuts per mastegar sorra i l’ascens no serà cap camí de roses, amb l’obvietat de tenir molt clar que la temporada acaba de començar i que el camí serà molt llarg.

L’entrenador de l’Andorra, Ferran Costa, ho va definir a la perfecció en la reflexió postpartit contra el Barça Atlètic: “Això és una carrera de fons i acabarà quan ha d’acabar. Per molt que es vulgui, els temps són els que són i juguem un partit cada set dies, no en podem jugar 38 en una setmana. Tots volem que vagi bé la temporada, volem arribar al mes d’abril en disposició de lluitar per coses maques, per coses importants, però jo crec que en això hem de ser molt estables. Hem d’intentar gaudir del camí i no tenir cap pressa”. Costa té molt clar que el marge de millora és molt gran tenint en compte que només s’han disputat dues jornades de lliga i que “seguim sent un equip en construcció. Portem nou partits junts, dos oficials, hi ha moltíssimes cares noves i hem d’anar creixent junts. S’ha de tenir clar que serem un equip en construcció durant tota la temporada, no en els aspectes bàsics, en l’identitat, en l’estil de joc, però sí en el sentit d’anar aprenent coses constantment, a consolidar-nos més i posar els fonaments”. A més el tècnic tricolor no nega que la dificultat de sumar victòries en Primera RFEF és màxima, tot i el favoritisme de l’FC Andorra i que vingui de jugar a Segona Divisió: “Aquesta és una categoria hipercompetitiva, hi ha molts bons equips, molts bons jugadors, molts bons entrenadors i el dia que no estàs al teu 150% o si estàs tres minuts per sota se te’n pot anar el partit en una acció”. En aquest sentit Costa va insistir que “el camí és llarg, el que hem de fer és anar gaudint de cada cosa que anem vivint i quan hi hagi petites frustracions, digerir-les ràpid, extreure aprenentatges i seguir endavant, que això és llarg”. L’equip tornarà demà a la feina per començar a preparar el partit de diumenge a Tarazona, en què serà baixa, a banda d’Erik Morán, també Joel Arumí per una lesió a l’adductor de la cama dreta. Morgado tornarà després de complir sanció.