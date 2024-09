Hatherly i Pieterse, els darrers triomfadors a Pal

Publicat per Ivan Álvarez / Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El resident Alan Hatherly i Puck Pieterse van tancar ahir la nòmina de campions en els Mundials de BTT, amb la celebració de la prova de cross-country (XCO) olímpic. La jornada, que va ser avançada per la previsió de fortes tempestes, va començar amb la coronació de Pieterse com a campiona del món a Pal. La neerlandesa es va imposar a la Caubella amb un temps final d’1h09’41”, superant en un minut la seva compatriota Anne Terpstra, i en 1’20” a la italiana Martina Berta, que va ser tercera. La guanyadora no es podia creure que “tot hagi anat com ha anat. És una cursa especial i guanyar aquí ha estat increïble. No esperava per a res aconseguir un títol mundial amb 22 anys”.