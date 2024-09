Puck Pieterse i Alan Hatherly guanyen el cross-country olímpic

Publicat per Marc Basco / Ivan Álvarez Soldeu Verificat per Creat: Actualitzat:

Puck Pieterse s'ha proclamat campiona del món en cross-country olímpic a Pal. La neerlandesa ha guanyat la cursa del Campionat del Món de BTT a la Massana amb un temps final d'1 h 09'41", superant en un minut a la seva compatriota Anne Terpstra, i en 1'20" a la italiana Martina Berta. De la seva banda, la representant andorrana, Jessica Cruz, ha estat eliminada a la segona volta. Pel que fa a la cursa sub 23 femenina, que s'ha disputat a la vegada degut a la modificació del programa per la previsió de tempestes, el títol ha estat per la canadenca Isabella Holmgren, seguida per Olivia Onesti i Emilly Johnston.

En la categoria masculina, el resident Alan Hatherly ha estat una de les grans sorpreses del Mundial i ha aconseguit coronar-se com a campió del XCO olímpic. Amb un registre de 1h09'51" el biker sudafricà s'ha imposat al francès Victor Koretzky ( +0"22), or en el 'short track', i al resident Tom Pidcock, que ha estat tercer amb +0"39. Pel que fa a la participació andorrana, cap dels tres ha pogut completar la prova. El millor ha estat Kilian Folguera, tallat a falta de dues voltes, mentre que Oriol Pi ha estat eliminat a falta de tres i Xavi Jové ha hagut d'abandonar.

A la cursa sub 23 masculina, el gal Luca Martín s'ha proclamat campió del món, superant a Dario Lillo i Tobias Lillelund. Roger Turné ha estat eliminat després de ser doblat a la quarta volta.