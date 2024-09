La primera porta el nom d’Álvaro

L’FC Andorra va sumar la primera victòria de la temporada després d’imposar-se per 2-1 davant del Barça B en un duel igualat que es va decidir al tram final. Álvaro Peña va obrir el marcador amb un golàs, el Barça B va empatar poc després, però a cinc minuts pel final, l’altre Álvaro, Martín, va decantar el duel amb el primer triomf pels de Ferran Costa.

Els tricolors van entrar bé al partit amb un parell d’ocasions, la primera amb una rematada de Clemente de cap a la sortida d’un córner, i la segona amb una rematada de Cerdà, que va arribar massa forçat a una centrada del mateix Clemente. Però l’ocasió més clara va ser visitant, i és que Unai Hernández va provar una canonada des de la frontal que entre Ratti i el pal van evitar. L’FC Andorra va reaccionar amb una ocasió de Lauti, que va arribar massa forçat a la rematada que va treure el porter. El tram final del primer temps va ser blaugrana amb dues ocasions de Guille i Unai, però les dues més clares van acabar sent locals, la primera amb una rematada de cap d’Alende, en una acció en què va reclamar penal de Landry, i tot seguit amb un tir d’Almpanis, que va acabar fent un misto quan ho tenia tot per marcar.

A la represa, més enllà d’una primera arribada visitant amb una falta directa, el partit va ser totalment d’uns tricolors que tenien la pilota i que generaven ocasions, però que no acabaven d’estar encertats. Lauti, Almpanis, Martí Vila... l’equip ho provava i ho provava, però la pilota no entrava, com tampoc va fer-ho amb una canonada de Nieto des de la frontal que va fregar el travesser. Fins que va aparèixer la màgia d’Álvaro Peña, que va engaltar una espectacular gardela des de la frontal que va acabar entrant fent embogir a les prop de 2.000 persones que hi havia a l’Estadi Nacional.

Però semblava que tot no podia ser tan feliç, i poc després Ureña va sorprendre Ratti amb un tir llunyà que es va enverinar per fer l’1-1 i emmudir a la parròquia tricolor. Costa va cremar les naus donant entrada, a Ndiaye i Álvaro Martín, i aquest últim va donar el primer triomf a l’FC Andorra en la primera pilota que tocava. El madrileny va culminar una excel·lent jugada col·lectiva dels de Ferran Costa i va fer embogir, de nou, el públic, que tornava a veure ben a prop el triomf. I tot i que el Barça va buscar l’empat, els tres punts van quedar-se a casa.